15 novembre 2016 10:15 Pneumatici invernali, ecco cosa cʼè da sapere In città lʼobbligo vige in caso di ordinanza del comune

Scatta oggi 15 novembre lʼobbligo di montare gomme invernali al posto delle termiche, ma per sapere su quali strade e in quali luoghi occorre armarsi di tanta, santa pazienza. Sì perché la circolare del Ministero dei Trasporti del 16 gennaio 2013 è sempre valida, ammette lʼobbligo dal 15 novembre al 15 aprile sulle strade al di fuori dei centri abitati, ma a disporre le ordinanze sono i proprietari o i gestori delle strade, come i Comuni, e non tutti lʼhanno fatto, ma gli aggiornamenti sono sempre possibili.

Il primo consiglio è allora di visitare il nuovo sito di “Pneumatici sotto controllo”, lʼiniziativa voluta da Federpneus e Assogomma (i rivenditori e i produttori di pneumatici), che da anni portano avanti il discorso sulla sicurezza stradale legato alle gomme. Il sito è tutto nuovo e accoglie una sezione dove, regione per regione, è possibile conoscere le ordinanze in merito man mano che vengono adottate. Si scopre così che i Comuni di Torino e di Bologna hanno emanato le loro ordinanze per lʼobbligo del montaggio gomme invernali, mentre a Milano non cʼè ancora alcuna ordinanza. I gestori di strade ‒ Anas e Autostrade su tutti ‒ hanno invece già fatto sapere quali strade necessitano delle coperture invernali, quindi prima di mettersi in viaggio è bene informarsi. Va da sé che un poʼ di buon senso fa intuire dove è più probabile che le gomme invernali o le catene da neve servano alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Lʼiniziativa di Assogomma e Federpneus può contare sul patrocinio di Ministero dell’Interno, dei Trasporti, di ACI, AISCAT, Ania, Aniasa, UNASCA. Il discorso sicurezza riguarda tutti e le coperture invernali, con la loro mescola speciale, assicurano una migliore aderenza su fondi viscidi, bagnati, resi scivolosi dalla neve e dal ghiaccio. Ma quali sono le gomme giuste? Quelle col simbolo M+S (Mud & Snow) sono per legge sufficienti ed esistono anche in versione “all season”, vale a dire per tutte le stagioni e quindi senza dover cambiarle di nuovo dopo il 15 aprile.