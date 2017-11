14 novembre 2017 15:20 Pneumatici invernali, domani scatta lʼobbligo Tutte le ordinanze sul sito Pneumatici sotto controllo

Il 15 novembre scatta lʼobbligo di montaggio degli pneumatici invernali su strade extraurbane, come da direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2013. Lʼobbligo, ben inteso, scatta laddove l’Ente che gestisce la strada (Anas, Autostrade, regioni, ex province) emani lʼordinanza per la circolazione con gomme invernali, perché senza queste ordinanze lʼobbligo non sussiste.

Ma come fa lʼautomobilista a sapere se le strade che percorre abitualmente o che andrà a percorrere a partire dal 15 novembre prevedono o meno lʼobbligo? Grazie alla campagna “Pneumatici sotto Controllo”, da molti anni Assogomma e Federpneus (i produttori e i distributori di pneumatici) promuovono la sicurezza stradale nei mesi invernali, e sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono riportate tutte le ordinanze d’obbligo che man mano vengono emanate, suddivise per area geografica, così da facilitare la ricerca degli utenti. Sito sul quale sono presenti tutte le più utili informazioni e raccomandazioni per montare le giuste coperture e conoscere le particolarità di queste rispetto agli pneumatici estivi.

Lʼesperienza vuole che dal 15 novembre al 15 aprile in molte regioni la circolazione preveda lʼobbligo di gomme invernali. Regioni dove il clima è più freddo, le gelate costanti e ci sono tante strade di montagna dovʼè facile imbattersi in asfalti viscidi e ghiacciati. Per particolari esigenze, i gestori delle strade possono allungare i tempi dellʼobbligo e anche i singoli Comuni possono adottare provvedimenti analoghi. Nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ad esempio, l’ordinanza vige dal 15 ottobre al 15 aprile.