Pagare la sosta con lʼapp di Telepass

10:00 - Si chiama Pyng ed è il nuovo servizio che permette di pagare a Roma la sosta sulle strisce blu tramite lo smartphone. Pyng è unʼapp ed è stata messa a punto da Telepass, titolare del servizio, ma per pagare la sosta non occorre avere per forza in macchina il telepass. Il servizio è gratuito e consente lʼaddebito sul proprio conto Telepass soltanto dei minuti di sosta effettivi, e qualora il cliente dovesse tardare può prorogare la sosta stessa, evitando il rischio di unʼeventuale multa.

Il nuovo servizio Pyng è stato presentato in Campidoglio dall’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Roma Guido Improta, insieme allʼamministratore delegato di Telepass Ugo de Carolis e al presidente Atac Roberto Grappelli. Roma dunque è la prima grande città ad avviare questo servizio, che a breve raggiungerà anche lʼaeroporto di Fiumicino e sbarcherà poi in altre città italiane. La fase sperimentale è partita lo scorso dicembre a Ferrara e i riscontri sono stati entusiasmanti. Lʼobiettivo di Telepass Pyng è semplificare la vita agli automobilisti in città, perché non occorre più cercare il parcometro e servirsi di monete e carte di credito, basta scaricare l’app sul proprio smartphone e impostare la durata della sosta. Oltre a prolungare la sosta, Pyng permette anche di anticiparla a distanza e così risparmiare.

I controlli dellʼavvenuto pagamento sono immediati: gli ausiliari del traffico Atac potranno verificarlo semplicemente inserendo il numero di targa della vettura in sosta sul palmare in loro dotazione. Pyng ammette il pagamento anche del servizio atac.sosta. Per utilizzare Pyng bisogna essere clienti Telepass (in Italia sono 5,6 milioni), ma ripetiamo non è necessario che lo stesso oggetto per pagare i pedaggi autostradali sia fisicamente a bordo dellʼauto. Bisogna registrarsi a Telepass Club nell’area riservata su telepass.it o scaricando lʼapp gratuita Telepass Pyng. Il servizio verrà attivato su tutte le targhe associate al proprio Telepass ma è possibile pure aggiungerne altre.