3 giugno 2016 09:00 Opel OnStar, lʼaiuto per i bimbi in auto Un servizio di connettività facile da usare

Qual è la prima preoccupazione dei genitori, in auto con bambini, in caso di incidente? Che il bambino resti senza assistenza in caso di genitore colto da malore o svenuto è lʼangoscia maggiore (60% dei genitori), ma anche che il bambino non sappia sganciarsi dalle cinture di sicurezza (53%). Traducendo queste preoccupazioni, si può allora dire che se partisse la chiamata dʼemergenza automatica, sarebbe meglio!

Opel OnStar, la tecnologia al servizio 1 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 2 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 3 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 4 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 5 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 6 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 7 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 8 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 9 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 10 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 11 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 12 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 13 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 14 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 15 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 16 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 17 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 18 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 19 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 20 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio 21 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel OnStar, la tecnologia al servizio leggi dopo slideshow ingrandisci

I dati sono emersi nel corso di un workshop organizzato da Opel, in collaborazione con ACI e l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, in occasione di Mammacheblog! E nel rinomato ospedale fiorentino se nʼè parlato nella conferenza: “Dalla cintura di sicurezza ai nuovi sistemi di connettività, la tecnologia che protegge i bambini durante la guida”. La risposta Opel sta nel sistema OnStar, già diffuso da 20 anni in Nord America e oggi presente su molte delle sue vetture vendute in Europa. Ma cosʼè OnStar? Un tasto rosso, posto nella consolle centrale o dietro il retrovisore interno, col quale attivare la chiamata dʼemergenza a un call center dedicato.