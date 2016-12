Omicidio stradale, la Camera da lʼokay

10:00 - Adesso manca soltanto il passaggio in terza lettura al Senato. Ma lʼomicidio stradale, nuova fattispecie di reato che verrà introdotto nel nostro ordinamento, è a un passo dal via libera definitivo dopo il sì della Camera dei Deputati (276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti). Lʼaspetto più eclatante del reato di omicidio e lesioni stradali è che punisce atti colposi, che però scaturiscono dal comportamento scorretto di chi è al volante, magari perché ha bevuto o ha fatto uso di droghe.

La pena base del reato di omicidio stradale prevede il carcere da 2 a 7 anni. Ma questa è anche lʼipotesi più difficile da sostenere, perché la condotta scorretta, lʼimperizia o il mancato rispetto di qualche norma del codice della strada non determinano automaticamente il reato commesso dal guidatore colpevole dellʼincidente. Il discorso cambia in caso di guida sotto lʼeffetto di alcol (oltre 1,5 grammi per litro) e droghe, in cui è previsto lʼarresto in flagranza di reato e le pene salgono da un minimo di 8 a un massimo di 12 anni. E si arriva fino a 18 anni se nellʼincidente perdono la vita più persone. La reclusione scende dai 5 ai 10 anni se il tasso alcolemico del guidatore colpevole supera la soglia di 0,8 grammi per litro o se la sua condotta è stata scorretta e pericolosa: eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, inversioni non consentite.

Il disegno di legge prevede anche il reato di lesioni stradali. Queste variano in base alla gravità delle lesioni colpose: chi ha un tasso alcolemico oltre gli 0,8 grammi o per la sua condotta al volante pericolosa rischia da 18 mesi a 3 anni di reclusione per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime. Se il tasso di alcol nel sangue supera gli 1,5 grammi o si è fatto uso di stupefacenti, le pene salgono dai 3 ai 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Le pene sono attenuate se cʼè concorso di colpa della vittima, ma sono invece considerate aggravanti la guida senza patente o senza assicurazione. Non ci sarà lʼergastolo della patente, ma per omicidio e lesioni stradali viene automaticamente revocata, e la nuova patente potrà essere conseguita solo dopo 15 anni per lʼomicidio stradale o dopo 5 anni per le lesioni.