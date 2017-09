Nuova mobilità, PSA lancia Free2Move

Nasce così PSA Free2Move , una serie di servizi legati allʼuso e alla guida diversi dalla semplice proprietà. Il primo a essere attivato è Free2Move Lease , si occupa di leasing a lungo termine e coinvolge tutti i brand del gruppo PSA : Peugeot, Citroen, DS. Lʼelemento di differenziazione sta nel fatto che userà la rete dei concessionari e delle autofficine del gruppo, ovvero i venditori delle concessionarie saranno formati per proporre alla clintela anche il leasing . Settore in forte aumento, che nel 2016 è salito fino al 12,3% del mercato totale italiano, per un volume di 227.826 veicoli venduti con queste formule.

Il direttore generale di PSA Italia, Massimo Roserba, ha spiegato come “il Cliente richieda approcci sempre più innovativi, che assecondino i nuovi stili di consumo e di fruizione della mobilità”. Free2Move Lease opera come un marchio a sé stante e avrà una business unit dedicata, affidata ad Andrea Valente. Il nuovo marchio dovrà aiutare il gruppo PSA a diventare il primo fornitore di servizi per la mobilità entro il 2030. Il servizio Lease non sarà pertanto lʼunico, ma presto arriveranno Free2Move Connect Fleet e Free2Move Fleet Sharing. Si tratta di due servizi dedicati alle flotte aziendali, il primo si occupa di gestione connessa grazie allʼutilizzo dei dati gestiti da una centralina telematica installata a bordo; il secondo è un servizio di car sharing per professionisti.