MyTaxi, lʼapp arriva a Roma

Dopo Milano, MyTaxi arriva a Roma . E se nel capoluogo lombardo sono 500 i tassisti che hanno aderito al servizio, a Roma in brevissimo tempo sono già 400 i tassisti che si sono iscritti. Ma di che si tratta? Del più famoso servizio di chiamata taxi tramite app per smartphone . La prenotazione del taxi è semplicissima, basta scaricare lʼapp sul proprio telefonino Android o iOs.

Con lʼavvio del servizio MyTaxi nella capitale, arrivano anche le promozioni: fino al 30 giugno sono previsti sconti del 50% sulle tariffe. Non solo, ma se il cliente presenta un amico tramite la funzione “Referral Program”, guadagnerà per sé un voucher da 20 euro e ne regalerà altrettanti al nuovo utilizzatore. Per i tassisti lʼapp ha tanti vantaggi, a cominciare dalla gratuità del servizio per chi aderisce entro il 31 ottobre 2016. In un mercato che sta cambiando radicalmente pelle, i clienti potranno pagare con le più usuali forme di pagamento: carte di credito Visa e MasterCard, Carte Prepagate o Account PayPal. La ricevuta viene inviata al passeggero automaticamente via e-mail, a conclusione del suo viaggio. Maggiori informazioni sul sito www.it.mytaxi.com.