Multe, in 5 anni incremento del 1.000 percento

10:30 - Negli ultimi 5 anni le multe agli automobilisti italiani sono aumentate del 987%! Un incremento smisurato, fuori controllo, come dire che se nel 2009 un italiano pagava in media 50 euro di multe, nel 2014 ha pagato 500 euro! Secondo i dati del Centro Studi e Ricerche Sociologiche “Antonella Di Benedetto” di Krls Network of Business Ethics, svolta per Contribuenti.it, lʼItalia è al primo posto in Europa per incremento di multe agli automobilisti. Ma il dubbio è lecito: gli automobilisti del Belpaese sono i più indisciplinati o i più tartassati dʼEuropa?

Lʼindagine di Contribuenti.it ha elaborato i dati delle Polizie locali e stradali dei singoli Paesi UE. Dietro lʼItalia, al secondo posto, cʼè la Romania con un incremento del 124% in 5 anni, seguita dalla Grecia (+ 108%) e dalla Bulgaria (+ 102%). I più virtuosi sono gli svedesi, con un incremento del 9%, e la Germania con lʼ11%. Gli italiani hanno evidenziato tre grandi difetti al volante: il divieto di sosta, lʼuso del cellulare non a norma e lʼeccesso di velocità. Sono queste le tre principali infrazioni che commettiamo, seguite dal rosso ai semafori rossi e dalla guida senza casco o senza cinture di sicurezza allacciate. Gli italiani però non sempre ci stanno e nel 78% dei casi impugnano il verbale davanti al Prefetto o al Giudice di pace. Quanto alle città più multate, il record spetta a pari merito a Milano, Napoli e… Aosta: in queste tre viene spiccata una multa ogni 10 secondi. Ogni 12 secondi invece a Roma, Torino e Venezia, mentre chiudono la classifica Potenza, Reggio Calabria, Cagliari e Campobasso con 24 secondi.