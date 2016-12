18 aprile 2016 MINI Living, idee per vivere nelle grandi città Soluzioni creative per piccoli spazi

Idee per vivere in spazi piccoli, ma con stile e senza rinunciare alle relazioni sociali e a nessun comfort. Chi abita nelle grandi città sa bene di cosa stiamo parlando. E allora date uno sguardo a MINI Living, unʼinstallazione abitativa di 30 metri quadrati che abbiamo visto al Fuorisalone di Milano. Perché pochi nomi al mondo possono parlare a buon diritto, come MINI appunto, di uso creativo dello spazio a disposizione.

MINI Living è un concept moderno di live sharing, cioè di condivisione degli spazi. In una duplice dimensione: sia tra più persone che abitano quegli spazi che tra gli spazi stessi nel senso di organizzazione delle cose che servono in un ambiente domestico. Non solo, ma le unità abitative sono messe insieme con soluzioni creative e originali, dando vita a una microcomunità. Le pareti degli appartamenti, ad esempio, sono composte da moduli a scaffale ribaltabili verso l’esterno, che integrano un gruppo cottura, un banco da lavoro o un impianto musicale. Tutto potenzialmente condivisibile, perché aprendo gli scaffali, tutti possono accedere alle attività e agli oggetti in essi contenuti. Chiusi i moduli scaffale, MINI Living torna a essere un appartamento funzionale chiuso e protettivo della propria privacy.