Milano avvia il bike sharing per bambini

Perché è giusto che anche i più piccoli possano accedere al servizio di cui si avvalgono i loro genitori, per una passeggiata insieme di domenica magari, e così evolvendo un servizio nato per favorire gli spostamenti di chi va al lavoro o si muove per il centro del capoluogo lombardo. BikeMi Junior è un servizio integrato con quello per gli adulti e permette, con la tessera BikeMi già in possesso dellʼadulto, di affiancare al prelievo di una bicicletta per i grandi fino a tre bici per bambini. A disposizione di questi ci sono 11 stazioni per 60 biciclette adatte alla fascia dʼetà dai 6 ai 10 anni (e sotto i 40 chili di peso), collocate in luoghi di ritrovo come i parchi Sempione, delle Basiliche, i Giardini Montanelli di Palestro, il Don Giussani, il Parco Ravizza.