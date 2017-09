Merkel e quellʼabbraccio con le Case tedesche

Chi legge tra le righe, dice che è per questo che molti costruttori europei hanno dato forfait al Salone. I francesi di Peugeot (ma no Citroen), gli italo-americani di FCA, i sino-svedesi di Volvo e qualche nome di riguardo giapponese non hanno voluto immischiarsi in una liaison ‒ quella tra la cancelliera, impegnata peraltro in campagna elettorale ‒ e i costruttori tedeschi. A questi la Merkel ha chiesto coraggio per uscire dalle ferite del dieselgate, investendo in tecnologie e impegno sul fronte del rispetto ambientale, ma ha pure annunciato che il Fondo nazionale contro lʼinquinamento urbano passerà da 500 milioni a un miliardo di euro. Incentivi, in poche parole. Ha pure invitato le Case auto a proporre incentivi per facilitare il ricambio del parco circolante, eliminando quello più obsoleto.