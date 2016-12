Mercedes spiega ai bambini lʼauto del futuro

08:30 - La mobilità del futuro spiegata ai bambini. È questo il senso di “Missione Futuro”, con cui Mercedes cerca di coinvolgere le scuole al tema dei trasporti ecosostenibili. Una mostra, ma non solo, ché prevede anche workshop sul campo, per illustrare la trazione elettrica sulle automobili e lʼimpiego di materiali organici che non inquinano lʼambiente. Missione Futuro si svolge a Milano fino al 24 aprile prossimo, nel favoloso Mercedes-Benz Center di via Gallarate, a due passi dal quartiere fieristico dove si svolgerà lʼExpo.

Rivolto ai bambini dai 6 a 11 anni (scuola primaria), Missione Futuro si è già svolta a Berlino, ma Milano è la prima città al mondo a ospitare la mostra dopo la capitale tedesca. Lʼapproccio ludico-divulgativo permette di spiegare ai bambini, in modo semplice e divertente, temi complessi e risveglia la loro curiosità. Tipo lʼuso di energie alternative per muovere un veicolo, o come progettare unʼautomobile con materiali ecosostenibili, e i bambini potranno persino progettare e realizzare un modellino in argilla da stampare con una stampante 3D. Mercedes espone il prototipo Biome, realizzato con materiali interamente organici, come semi di diversa estrazione. La mostra è divisa in aree ed è interattiva, e il percorso termina sempre con un workshop realizzato in collaborazione con Genius, la giovane knowledge community di Daimler. Per le scuole unʼoccasione: workshop e materiale didattico (anche per gli insegnanti), tutto gratuito.