28 giugno 2018 09:30 Marchionne consegna ai Carabinieri una Jeep Wrangler speciale LʼArma ha arruolato finora 1.200 Renegade

“Mio padre era un maresciallo dei Carabinieri: serietà, onestà, disciplina, spirito di servizio”. Entra nellʼarchivio della memoria familiare Sergio Marchionne per raccontare lʼultimo atto della collaborazione tra Fiat e lʼArma “nei secoli fedele”. Una Jeep Wrangler in allestimento speciale per le località della Riviera romagnola, consegnata dal numero uno di FCA ai vertici dellʼArma.

Riannodando quel filo di memoria, Marchionne parte dalla nascita stessa della Fiat 119 anni fa, voluta da un ufficiale di cavalleria, per giungere fino alle 1.200 Jeep Renegade in servizio oggi con i Carabinieri. Lʼoccasione della consegna del Wrangler speciale ha permesso al numero uno di FCA di ricordare lʼascesa irresistibile del brand Jeep negli ultimi 10 anni. “Nel 2009 vendeva poco più di 300 mila veicoli lʼanno e produceva soltanto in Usa, dove ha 4 stabilimenti. Oggi Jeep viaggia verso le due milioni di unità prodotte lʼanno e ha 10 stabilimenti in 6 paesi, incluso quello di Melfi in provincia di Potenza”. Sette volte di più!