Lo chef invita a guidare “leggeri”

10:00 - Mangiare troppo prima di mettersi al volante è pericoloso quanto il bere troppo. Non usa mezzi termini Davide Oldani, il grande chef milanese che, nel doppio ruolo di ambasciatore del marchio Mercedes e ambasciatore dellʼExpo 2015, ha parlato a Milano nel corso del #ForumAutomotive sulla sicurezza stradale. Tema della discussione: “Dimmi come mangi (e come bevi) e ti dirò come guidi”.

Per bere troppo si intende naturalmente lʼalcol, e tutti sono dʼaccordo sullʼimpatto negativo che questo produce sulla guida, ma mangiare troppo ha un impatto non meno dannoso se poi ci si deve mettere al volante. “Bastano 20 grammi di buon cibo, un poʼ di frutta e verdura ed evitare lo junk food”, afferma Oldani, e il sano stile alimentare si riflette positivamente anche sulla guida. Necessario, secondo lo chef, che negli autogrill e nei distributori automatici di cibo ci siano più vitamine ‒ sempre verdura e frutta ‒ e meno grassi e proteine. Testimonial Mercedes, Oldani ha presenziato alla premiere del nuovo camper Marco Polo, dotato di tutto punto quanto a fornelli e cucina, ed è qui che lo chef ha preparato il suo celebre “zafferano e riso”, reinterpretazione di uno dei piatti storici della cucina milanese.

Nel nuovo camper, basato su Mercedes Classe V e quindi con un assetto da vettura stradale e non da veicolo commerciale leggero, cʼè una piccola ma funzionale cucina, dotata di lavello in acciaio inox, un fornello a due fuochi, frigobox da 40 litri e capace di mantenere fino a -20 gradi di temperatura. Mercedes Marco Polo dispone poi di sedili anteriori ruotabili, tavolino ribaltabile e scorrevole, armadi, guardaroba, divano-letto nel vano posteriore e letto sollevabile sotto il tetto. Il tutto con elementi di design moderni, come lʼilluminazione a Led dellʼabitacolo.

Pur concepito per motivi di svago, Mercedes Marco Polo è un veicolo ricco di contenuti “stradali”. Di serie vanta tecnologie come il Park Assist, quattro telecamere che permettono una visione a 360 gradi, il climatizzatore a tre zone, il sistema “Always On” per connettere lʼabitacolo a Internet con più device, fino allʼESP anche per il rimorchio e lʼAttention Assist per valutare il grado di stanchezza del guidatore. Ampia la gamma motori: i tre turbodiesel 200 CDI da 136 CV, 220 CDI da 163 CV e 250 BlueTEC da 190 CV sono a trazione posteriore o integrale; la versione Marco Polo Activity dispone anche del 1.6 a gasolio da 88 o 114 CV con trazione anteriore. I prezzi partono da 38.031 euro.