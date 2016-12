Le variabili impazzite della RC Auto

Quanto costa lʼassicurazione auto sulla responsabilità civile? Lʼunica risposta sensata è: dipende ! Dipende da dove si abita, da quanti anni ha il proprietario del veicolo, dal fatto che siate uomini o donne. I comportamenti virtuosi al volante contano poco , relativamente poco. Nel Paese dove la meritocrazia è un tabù, i "premi" ‒ come le assicurazioni chiamano i prezzi delle polizze ‒ dipendono da fattori esterni ed estranei alle abilità di guida.

Secondo lʼIvass ‒ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ‒ il prezzo medio delle polizze RC Auto in Italia nel terzo trimestre 2015 è stato di 452 euro. La buona notizia è che, rispetto allʼanno prima, la riduzione media è stata del 7,5%, anche se in confronto al trimestre precedente cʼè stato un leggerissimo aumento. Il dato è però una media, che ingloba premi molto differenti da provincia a provincia. Napoli, ad esempio, con 714 euro si conferma la provincia con le polizze RC Auto più care, mentre Aosta è la più economica con 304 euro soltanto. Sul podio delle provincie più care si piazzano Prato al secondo posto (641 euro) e Caserta al terzo con 626 euro. Tra le 10 province più costose ci sono due campane, tre toscane (Prato, Massa-Carrara e Pistoia), tre calabresi (Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria) e due pugliesi (Brindisi e Taranto).