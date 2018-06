2 giugno 2018 07:50 Le “Vacanze Sicure” con pneumatici sotto controllo La Polstrada ha già fatto 10 mila controlli

Col primo weekend di giugno la stagione estiva entra nel vivo, e con essa i problemi di traffico sulle strade delle vacanze. Di sicurezza parliamo spesso ma sembra che non sia mai abbastanza, così le campagne di prevenzione ci aiutano a riflettere su come affrontare un sereno viaggio in macchina. Una di queste iniziative è “Vacanze Sicure”, promossa da Pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale e giunta alla 15° edizione.

Sotto osservazione sono gli pneumatici, troppo spesso in cattive condizioni per affrontare con tranquillità un lungo viaggio. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato più di 10 mila controlli dal 20 aprile al 31 maggio sui veicoli di 7 regioni italiane: Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. Lʼobiettivo è di controllare lo stato delle gomme montate e far analizzare i dati raccolti dal Politecnico di Torino. Le pattuglie hanno verificato lʼusura del battistrada, la corretta corrispondenza delle misure degli pneumatici montati con quanto riportato sul libretto di circolazione, il gonfiaggio e gli eventuali danni alle gomme.