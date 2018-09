Le eBike di Bosch per la rinascita dopo il sisma

Sabato prossimo 15 settembre, si corre infatti la “100 km per il Centro Italia”, una biciclettata che toccherà i luoghi tra Umbria, Lazio e Marche colpiti dal sisma dellʼagosto 2016. Luoghi divenuti simbolo della tragedia, come Piazza San Benedetto a Norcia da cui si partirà, passando per Cittareale, Amatrice, Acquasanta Terme e con arrivo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Agli studenti che gareggeranno sarà donato materiale sportivo autografato dai testimonial del progetto “Allenarsi per il Futuro”. Tra questi il rugbista Carlo Checchinato, il pilota Gian Maria Gabbiani, il campione del mondo di apnea Mike Maric, la ginnasta Daniela Masseroni, la tennista Mara Santangelo e la mezzofondista Gaia Sabbatini. A trainare il gruppo sarà il ciclista Luca Paolini.