Le Case auto armano… la Polizia corre

Grandi acquisti per la Polizia di Stato . Nel parco auto delle forze dellʼordine italiane entrano i veicoli più disparati, berline potenti e Jeep, ma anche utilitarie elettriche come la Volkswagen e-Up! a trazione 100% elettrica.

Le auto italiane non mancano mai per le nostre forze di polizia, un sodalizio che dura da sempre. La nuova Alfa Romeo Giulia già era stata fornita ai Carabinieri nella versione sportiva Quadrifoglio da 510 CV , ma adesso vengono messe a disposizione anche due Alfa Giulia Veloce per la polizia stradale, equipaggiata col nuovo 2.0 turbo benzina da 280 CV. Con la berlina appena lanciata sul mercato italiano, ci sarà anche la Giulietta con motore 1.6 diesel Multijet 120 CV , destinata ai Reparti di prevenzione crimine. Stesso compito affidato alla Jeep Renegade , che monta il motore 2.0 Multijet 120 CV con trazione integrale. Le nuove auto del gruppo FCA sono state presentate al Capo della Polizia Franco Gabrielli e consegnate a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia.

In Piazza di Spagna, invece, cʼè stata la cerimonia di consegna alla Questura di Roma, e al questore Nicolò Marcello D’Angelo, di 4 modelli Volkswagen e-up! Il loro compito è controllare il centro di Roma nei tre quartieri di Trevi, Celio e Borgo, coprendo anche le aree pedonali. Lo faranno con discrezione, vista la silenziosità e la sostenibilità ambientale delle piccole Volkswagen al 100% elettriche. Le 4 e-up! per la polizia sono state allestite in Italia grazie alla collaborazione di tre aziende specializzate: la N.C.T. di Chivasso, la C.S.M. e la Artlantis, che hanno trasformato le auto con la livrea ufficiale, i lampeggianti e gli accessori necessari per lʼattività di pattugliamento.