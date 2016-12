3 maggio 2016 09:15 La Germania accelera sullʼauto elettrica Bonus per elettriche al 100% e ibride plug-in

Incentivi per passare allʼauto elettrica. Li offre la Germania ‒ 4.000 euro per un veicolo elettrico puro e 3.000 per unʼibrida plug-in ‒ per raggiungere lʼobiettivo del milione di auto a bassissime emissioni nocive in circolazione entro il 2020. Ma alcune fonti stimano che lʼobiettivo “reale” di Berlino sia arrivare a 500 mila auto elettriche, dieci volte il volume attuale.

Le agevolazioni scattano questo mese di maggio e sono equamente ripartite tra Stato e costruttori auto, come da diktat del ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble. Dureranno fino al 31 dicembre 2018. I 4.000 euro per chi acquista unʼauto elettrica sono cioè divisi tra 2.000 euro di contributo governativo e 2.000 euro di sconto sul listino da parte del produttore auto. Non tutte le vetture elettriche e ibride elettriche plug-in possono però beneficiare dellʼincentivo: quelle di lusso ‒ che costano più di 60.000 euro ‒ ne sono escluse. Così da smentire sul nascere le malelingue che volevano lʼiniziativa volta a favorire i costruttori tedeschi, visto che i marchi premium ‒ Audi, Bmw, Mercedes, Porsche ‒ hanno tutti modelli ibridi elettrici in gamma, ma costano molto più di 60.000 euro.