LʼItalia delle auto è una massa tutta grigia…

I dati raccolti dal Centro Studi Unrae (l’Associazione delle Case automobilistiche estere in Italia) danno così unʼimmagine poco vivace degli automobilisti italiani, tradizionalisti e poco creativi. I tre colori dominanti valgono il 79% delle preferenze , come dire che a distinguersi non ci pensano proprio! Peggio fanno le auto delle flotte aziendali e delle compagnie di noleggio, che coi tre colori dominanti raggiungono lʼ83% del totale. Tornando alla classifica generale 2017 (privati più flotte), il primo colore brillante della classifica 2017 è l’azzurro/blu con lʼ8,4% delle scelte , mentre il rosso è al 6% e il marrone al 4% . Il bianco è primo tra le utilitarie, mentre il nero tra le ammiraglie di segmento F sfata il mito delle “auto blu” di rappresentanza.

In un quadro così sconsolante per creatività, ci sono per fortuna piacevoli eccezioni. Un colore come il giallo, che raccoglie appena lo 0,9% delle preferenze totali, è però piaciuto allʼ11% di chi ha acquistato una Lancia. Stesso discorso col verde, che conta per lʼ1,1% del mercato ma che ha conquistato il 12,6% dei clienti MINI. Il segnale è inequivocabile: un brand alla moda tende più a scegliere colori distintivi. Vale lo stesso per il rosso, che conquista il 19% dei clienti Mazda e il 13% di quelli Alfa Romeo (la media è 6%), mentre un tocco agée lo regala il marrone, che piace allʼ11% di chi compra Fiat e al 9% di chi sceglie Renault.