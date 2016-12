Lʼauto italiana la più pulita nellʼUe

09:30 - LʼItalia che non ti aspetti. Lo scorso anno il nostro mercato automobilistico è stato il più “ecofriendly” dellʼUnione Europea, perché vi sono stati venduti più veicoli rispettosi dellʼambiente. Il merito è del gpl e del metano, carburanti “amici dellʼambiente”. Secondo lʼAnfia ‒ lʼassociazione dei costruttori italiani ‒ nel 2014 in Italia sono stati immatricolati 218 mila veicoli con queste due alimentazioni, il 9,5% in più del 2013 e pari al 16% del mercato totale.

Il primato più sorprendente è però quello ambientale, perché grazie a questo risultato lʼItalia vanta il livello di emissioni inquinanti più basse dʼEuropa e con una media di 117,8 g/km di CO2 ha già raggiunto lʼobiettivo della Commissione Europea di portare la soglia di queste emissioni sotto i 130 g/km. LʼItalia in realtà vi riesce fin dal 2011, perché il fenomeno del gpl e del metano parte da lontano, prima di questi ultimi 6 mesi di calo sostanziale dei prezzi di benzina e gasolio. Le auto ibride benzina/gpl immatricolate nel 2014 sono state 124 mila auto (+7,1%), quelle benzina/metano oltre 72 mila (+6,3%). Oggi in Italia circolano circa due milioni di auto ibride a gpl e circa 775 mila a metano. Ultima nota positiva riguarda le auto ibride elettriche, lo scorso anno ne sono state vendute 20.700, cui vanno aggiunte 1.100 unità totalmente elettriche.