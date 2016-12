Lʼauto fa bene al cuore (e al corpo)

Lʼauto fa bene al cuore e al resto del corpo. Gli ultimi sviluppi delle tecnologie automobilistiche guardano al benessere e alla salute di chi guida . Lʼabitacolo di un veicolo di ultima generazione è un ambiente sempre più hi-tech e connesso. Può registrare battiti cardiaci, pressione arteriosa, sintomi di sonnolenza e persino dʼansia, per poi inviare il tutto a centrali operative che, così, già sanno che tipo dʼintervento eventuale dovranno affrontare in situazioni dʼemergenza.

Secondo unʼanalisi di Frost & Sullivan ‒ Executive Outlook of Health, Wellness, and Wellbeing Technologies in the Global Automotive Industry ‒ le Case auto stanno sviluppando sistemi innovativi di monitoraggio della salute. I sedili riconfigurabili e lʼilluminazione dʼambiente interna, che aggiungono comfort durante lunghi viaggi, saranno presenti entro il 2018 nel 30-40% di tutte le nuove auto, e il monitoraggio della pressione arteriosa sarà presente sul 5% dei veicoli entro il 2025. Le automobili del futuro saranno progettate e riconfigurate sulla base dell'età e delle condizioni di salute dei viaggiatori, e un problema serio è dato dallʼaumento dellʼetà media dei guidatori, con tanti senior al volante e ciascuno con gli affanni legati allʼetà.