Il Rent a Car? Vola in aeroporto

Volo e auto a noleggio, il binomio è sempre più stretto. Lo scorso anno i noleggi auto negli aeroporti italiani hanno superato la soglia dei 3 milioni (per lʼesattezza 3.090.430), per un giro dʼaffari di oltre 724 milioni di euro. Secondo lʼ Aniasa , lʼassociazione nazionale delle imprese di autonoleggio, il volume nei noleggi auto nei 37 principali scali aeroportuali italiani è cresciuto del 5,7% , più di quanto sia cresciuto il traffico passeggeri (4%), per un totale di 18.887.790 giorni di noleggio, +9,3% sul 2014.

In sintesi, chi prende un volo è sempre più propenso a noleggiare un veicolo appena sbarcato, per lavoro ma anche per svago. La scelta è comoda per gli spostamenti, naturalmente, e con il “drop off” ‒ la consegna del veicolo in un luogo diverso da dove lo si è preso ‒ ancora di più. E poi è conveniente, i prezzi medi secondo Aniasa sono diminuiti del 4% in un anno. Nel 2015 i passeggeri sbarcati da un aereo che si sono rivolti a un desk di autonoleggio sono stati in media 8.466 al giorno, pari a 352 lʼora. A Ciampino i noleggi auto sono aumentati del 19% contro il +16% dei passeggeri aerei; a Firenze i noleggi sono cresciuti del 15% e a Capodichino lʼaumento del 12% è tre volte superiore (4%) allʼincremento del traffico aereo passeggeri.