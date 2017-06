19 maggio 2017 09:45 Il Lago di Como diventa Elettrico Colonnine elettriche lungo la strada che collega i rami del lago

Sono in tanti nel mondo ad amare il Lago di Como. In America e in Europa il luogo è una vera celebrità, sogno di evasione di molti ricchi alla ricerca del loro “buen retiro”. Eppure chi le conosce sa che le strade del lago, anzi lʼunica che la circonda, sono spesso trafficate e rumorose. Lʼunica sarebbe passare a una mobilità elettrica a emissioni zero.

Detto fatto! Grazie allʼiniziativa di Grandi Giardini Italiani, al contributo di Tesla e ben 27 istituzioni tra enti pubblici e aziende private, è nato “Como - The Electric Lake”, il primo lago dʼEuropa percorribile solo a trazione elettrica. Perché con 17 punti di ricarica sparsi attorno alle sue rive, è possibile percorrerlo tutto (sono più di 170 km) senza emettere un solo grammo di gas nocivo e nel massimo silenzio. E quando si dice veicoli elettrici ricaricabili si dice proprio tutti i veicoli: macchine, motociclette, ma anche biciclette elettriche e imbarcazioni! Che lʼiniziativa nasca a Como è poi anche un doveroso omaggio ad Alessandro Volta, lʼinventore della pila e pilastro dello sviluppo dellʼelettricità.

Lo scopo è rendere possibile un turismo sostenibile e rispettoso dellʼambiente in un luogo da sempre amato per la bellezza e lʼamenità del paesaggio. I 17 punti di ricarica fanno parte del circuito Tesla Destination Charging, un network che si avvale a livello globale di wallbox (colonnine) Tesla Type 2, con presa trifase di tipo Mennekes a 380 V, che permettono ricariche fino a 22 kWh e in Europa sono molto diffuse. “Abbiamo trovato 27 partner in 24 ore – spiega la fondatrice di Grandi Giardini Italiani, Judith Wade – ed è stato autofinanziato dai partners. Tesla ha impiegato soltanto 25 minuti a darci una risposta e mettere a disposizione gratuitamente 13 colonnine per la ricarica rapida”. Un tempo record.