Il car sharing Eni arriva a Firenze

09:00 - Il servizio Enjoy di car sharing arriva a Firenze. Dopo Milano e Roma ‒ dove le adesioni sono arrivate a 185 mila ‒ il capoluogo toscano è la terza città italiana dove sarà possibile prendere a noleggio, liberamente, la flotta di 200 Fiat 500 messe a disposizione, tutte Euro 6 e che possono essere parcheggiate anche nelle ZTL del centro storico. Enjoy è il servizio di car sharing attivato da Eni in partnership con Fiat e Trenitalia.

Immutate le modalità di funzionamento del servizio: iscrizione gratuita e online, visualizzazione dellʼauto più vicina e prenotazione possibile sul sito internet enjoy.eni.com o con l’app per smartphone (Android, iOS e Windows Phone). Ma si può prendere anche unʼauto parcheggiata su strada e “liberata” dal precedente proprietario. Competitive le tariffe: il noleggio costa infatti 25 centesimi di euro al minuto per i primi 50 km di utilizzo, dopo si scende a 10 centesimi più 25 centesimi per ogni km oltre il 50esimo. La tariffa include tutto: assicurazione, manutenzione, carburante e parcheggio. Questo è libero sulle strisce blu e su quelle gialle per residenti. A Firenze Enjoy regala ai nuovi iscritti che sono anche clienti Vodafone un voucher di benvenuto di 10 euro.