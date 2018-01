Il 2017 su strada: meno incidenti, più vittime

Due milioni di infrazioni rilevate dalla Polizia Stradale (chissà quante ne abbiamo fatte in tutto…) e quasi tre milioni di punti decurtati dalle patenti degli italiani. Di queste ne sono state ritirate 44.305 e con loro 45.875 carte di circolazione. Insomma il 2017 degli italiani al volante non è stato propriamente un anno da ricordare!

Il 2018 è iniziato ancora peggio! Il gravissimo incidente di Brescia sullʼA21, che ha visto andare in frantumi unʼintera famiglia, schiacciata contro una cisterna che trasportava benzina e che è esplosa, riannoda tutti i fili dei ragionamenti che girano attorno alla sicurezza stradale. Si fa di tutto per ridurre la pericolosità e poi ci troviamo unʼannata, il 2017, in cui la Polstrada registra un numero di 1.656 vittime in 1.519 incidenti mortali, 36 decessi in più rispetto al 2016. E la tendenza al calo delle vittime sʼinverte tristemente. Peccato, perché il numero di sinistri in generale è diminuito: ‒2,5% gli incidenti con infortuni secondo le rilevazioni di Polizia di Stato e Carabinieri (al 20 dicembre 2017).