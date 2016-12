24 febbraio 2016 Guida senza patente, basta pagare! Sanzione da 5.000 a 15.000 euro

Francamente non se ne sentiva il bisogno. Tra i vari reati che il governo Renzi ha depenalizzato ‒ per alleggerire il peso della giustizia, la motivazione ‒ cʼè anche quello della "guida senza patente”. Basta pagare una multa e via, tutto "apposto"! Chiariamo subito: qui si parla di chi la patente non lʼha mai conseguita, non di chi lʼha dimenticata a casa e ha tempo 24 per presentarla a un comando dei vigili o delle forze dellʼordine.

Guidare senza aver mai preso la patente capita. Forse non a voi che state leggendo, che ricordate le lezioni di guida coi doppi comandi, le lezioni teoriche, i tabelloni con i segnali stradali e i quiz del tempo che fu, ma capita soprattutto se si è giovani sportivi, magari calciatori, stranieri e appena diciottenni. Quanti ne abbiamo visti al volante di supercar che, spesso, non sanno tenere a bada e vanno a fracassare contro qualcosa? Ebbene, dallo scorso 6 febbraio chi guida senza patente non commette più un reato, quindi una condotta penalmente rilevante, ma soltanto un illecito. Sanabile con una multa da 5.000 a 15.000 euro. Un salasso per i diciottenni normali, e invece proprio quello che non manca a giovani sportivi e figli di papà: il denaro!