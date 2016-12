Gomme invernali, ecco quali scegliere

09:00 - Pochi lo sanno, ma esistono due tipi di pneumatici invernali e ognuno soddisfa condizioni di guida diverse. La marcatura M+S (Mud + Snow) è presente su entrambi, ma soltanto un tipo aggiunge il simboletto di una montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro. Fateci caso se le vostre gomme invernali ce lʼhanno, perché sono queste che garantiscono le prestazioni migliori in caso di acqua, neve e ghiaccio, come riporta del resto anche il Regolamento comunitario 117.

Per testare la sicurezza degli pneumatici invernali, Assogomma e Federpneus ‒ da anni impegnate nella campagna “Pneumatici sotto controllo” ‒ hanno organizzato a La Thuile, in Valle d’Aosta, una serie di prove per mettere a confronto i due tipi di coperture invernali e quelle estive. Il primo test ha valutato la superiorità delle gomme 3PMSF (quelle col simboletto della montagna) su quelle semplicemente M+S: le due Fiat 500 a confronto hanno dimostrato come le prime di misura 185/55 R15 abbiano spazi dʼarresto su neve del 7% inferiori alle seconde, di misura 195/75 R14. Quanto alle prestazioni pure (accelerazione, velocità) su fondi piani e innevati, le gomme 3PMSF si sono rivelate più performanti nel test condotto con vetture Range Rover Evoque gommate con tre tipologie di pneumatico: 3PMSF, M+S, estivo, tutte di misura 245/45 R20.

A La Thiule è stato anche svolto il test di motricità (grip) con tre Jeep Renegade. Ebbene, fatto 100 il tempo impiegato dagli pneumatici con la montagna a tre punte (3PMSF) per percorre una data distanza, gli M+S impiegano il 10% in più e gli pneumatici estivi il 30% in più. Le misure dei tre kit di pneumatici erano sempre 215/65 R16. Infine è stato svolto un test di maneggevolezza con tre Alfa Romeo Mito a trazione anteriore equipaggiate con pneumatici di misura 195/55 R16. La vettura con equipaggiamento 3PMSF offre le migliori prestazioni in aderenza, motricità, tenuta di strada. Passando alla stessa prova, ma con tre Volvo XC60 a trazione integrale e gomme 235/65 R17, i risultati sono stati identici. Anzi, nel percorso in salita, gli pneumatici estivi arretravano il veicolo rendendolo ingovernabile.