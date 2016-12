16 novembre 2015 Gomme invernali, da oggi scatta lʼobbligo I consigli per la guida in sicurezza

La data è quella: 15 novembre, cioè il momento in cui nella maggior parte delle regioni italiane scatta lʼobbligo di montare le gomme invernali o di avere a bordo le catene. Ma il caldo degli ultimi giorni e le temperature ben al di sopra dei 7° C (quando le coperture invernali danno il meglio di loro) renderebbero davvero superfluo obbedire allʼobbligo, soprattutto in città. Anche per una ragione importante: la sicurezza.

Gli pneumatici invernali, infatti, hanno una resa migliore quando i fondi sono viscidi, ghiacciati, innevati, non sempre solo perché si è nei mesi freddi dellʼanno. Non solo, ma aumentano anche i consumi di carburante se montati quando fa troppo caldo. Eppure da oggi scattano le ordinanze di obbligo di circolazione con le gomme invernali, quelle con la sigla M+S e il simboletto delle tre cime di montagna sul fianco dello pneumatico. Il testimone allora passa agli enti gestori delle strade ‒ Anas, Autostrade per lʼItalia, altre società concessionarie, ma anche le province, i comuni ‒ che dovrebbero decidere lʼobbligo in base alle previsioni del tempo.