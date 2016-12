Gli altri sport, la mission Dacia

09:00 - Condividere con gli sport minori la popolarità del calcio. È questo il senso di “Dacia Sponsor Day - The Split”, un concorso che promuove le discipline sportive meno facoltose avvalendosi della collaborazione del Coni e dellʼUdinese calcio, di cui Dacia è main sponsor. Per il presidente del Coni Giovanni Malagò, il concorso è “un palcoscenico speciale per promuovere la visibilità di altre discipline, nel nome della passione autentica per lo sport”.

Lʼhockey diffuso nelle sue varianti in tutta la penisola, il rugby così amato nel Nord-Est, il badminton seguitissimo in Sicilia e Calabria e la pesca sportiva in Lombardia, ma anche la vela e il tiro con lʼarco, il softball e le bocce. Al concorso possono partecipare tutte le società e le associazioni sportive italiane, a livello dilettantistico o professionistico ma di sport legati a federazioni associate al Coni. Un patrimonio di oltre 50 mila società, con 3,4 milioni di tesserati, che devono inviare la loro candidatura entro il 2 marzo compilando il form sul portale www.daciasponsorday.it. Entro il 30 marzo saranno scelte le tre società o associazioni vincitrici da una giuria presieduta dallo stesso presidente del Coni Malagò. Il premio: per tre giornate del campionato di calcio di Serie A, il campo dellʼUdinese condividerà il gioco del calcio con un altro sport. Non solo, ma la divisa ufficiale di Di Natale e compagni sarà divisa tra il bianconero dellʼUdinese e i colori sociali di una squadra di un altro sport.

La gamma Stepway si amplia

Dacia ha presentato a Firenze i nuovi modelli della gamma Stepway, che si allarga al monovolume Lodgy e alla multispazio Dokker. Un nome che ha ben meritato su Sandero, dove la versione Stepway rappresenta il 54% delle vendite. Il tratto distintivo delle Dacia Stepway sta nel look da crossover, con lʼassetto rialzato, i cerchi in lega da 16 pollici, le barre sul tetto e passaruota e modanature in colore nero. Di serie Lodgy Stepway e Dokker Stepway hanno il navigatore, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, il climatizzatore. Le due vetture condividono il motore TCe turbo benzina da 115 CV, mentre il 1.5 dCi turbodiesel sviluppa 110 CV su Dodgy e 90 su Dokker. I prezzi partono da 14.900 euro per Lodgy Stepway, la cui versione a 7 posti costa appena 500 euro in più; Dokker Stepway parte invece da 14.800 euro.