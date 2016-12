Ford spiega la sicurezza ai giovani

Il discorso sicurezza non riguarda dunque soltanto i costruttori di automobili, ma anche attori importanti della vita digitale dei giovani, come Twitter Italia (che ha seguito lʼevento del Foro Italico attraverso Periscope), Microsoft Italia e Yahoo! Italia, intervenuti alla presentazione dei corsi gratuiti di Ford. Salvatore Ippolito, di Twitter Italia, ha posto lʼaccento su come evitare il pericolosissimo scrolling mentre si guida, e non sorprende come la campagna 2015 di "Driving Skills For Life" abbia lanciato due nuovi hashtag: #NoScrollingWhileDriving e #NoSelfieWhileDriving. Lorenzo Montagna di Yahoo! Ha spiegato come il problema non sia lo smartphone, ma il livello di distrazione ed è su questo che bisogna lavorare per rendere più sicuri i comportamenti al volante. Strada seguita anche da Microsoft Italia, con Christina Lundari che racconta lʼincontro con 30 mila studenti per fare formazione tecnologica.