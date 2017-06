Foglio Unico di Circolazione dal 1° luglio 2018

Il Foglio Unico di circolazione entrerà in vigore il primo luglio 2018 . Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in via definitiva, il decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, che istituisce tra lʼaltro il documento unico di circolazione per auto, moto e rimorchi.

Non più quindi i due documenti: libretto di circolazione e certificato di proprietà, ma soltanto uno che accorperà entrambi, come accade in molti altri Paesi europei. Il Governo ha accolto dunque la proposta della ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, unendo in un unico documento il certificato dellʼACI, che attesta la proprietà del veicolo, e quello della Motorizzazione che rilascia il libretto di circolazione. Soluzione che ottimizzerà i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico della Pubblica Amministrazione, ma forse non quelli che dovrà sostenere lʼautomobilista. Ovviamente i documenti rilasciati fino al primo luglio 2018 avranno validità anche successiva allʼintroduzione delle nuove norme.