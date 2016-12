Expo 2015, le “bandiere” di Fiat

09:30 - Qual è la più grande famiglia italiana? Fiat, naturalmente! Almeno questo è il messaggio che Fiat propone per Expo 2015, di cui è Global Partner e fornitore di veicoli per la grande kermesse fieristica che andrà avanti fino al 31 ottobre. Nel messaggio stesso, il senso di appartenenza tra il gruppo automobilistico fondato a Torino e il Belpaese non è sminuito dalla nuova identità globale, perché anzi la neonata FCA ‒ Fiat Chrysler Automobiles ‒ nasce dalla voglia di internazionalizzazione del gruppo torinese.

A Expo FCA è presente in più aree, nelle zone di maggior passaggio. Lʼinvito a scoprire le auto del gruppo è un invito a conoscere lo stile e il design dellʼItalia attraverso i suoi marchi più noti, come Alfa Romeo, Lancia e Fiat stessa. Le bandiere dei Paesi ospiti di Expo sono state rivisitate e ridisegnate utilizzando le immagini delle auto dei vari brand (incluso Jeep). La campagna nasce dalla creatività dellʼagenzia Independent Ideas e vede oltre 150 soggetti che si alternano nei diversi spazi allestiti da FCA. Per i visitatori cʼè anche lʼapp per Android e IOS “Milano Expo Guide 2015 by FCA”, che mette a disposizione tutte le informazioni sul capoluogo lombardo e altre città italiane, dai musei agli eventi, dai ristoranti ai locali, passando per lo street food. Agli organizzatori di Expo 2015 il gruppo FCA ha messo a disposizione una flotta ufficiale di 105 auto di cortesia.