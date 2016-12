31 luglio 2015 Esodo, tredici giorni da bollino rosso Lʼ8 agosto sarà bollino nero

Ci siamo. Per la maggior parte degli italiani, questo è il weekend che segna lʼinizio delle ferie, anche se le abitudini vacanziere sono cambiate negli ultimi anni nel senso di una maggior frammentazione. Sulle strade e autostrade del Belpaese si annunciano però giorni roventi. Secondo Anas e Autostrade per lʼItalia, sono 13 le giornate da bollino rosso e addirittura una ‒ sabato 8 agosto ‒ da bollino nero.

Lʼesodo da bollino rosso riguarda tutto il prossimo fine settimana, venerdì 31 luglio e 1 e 2 agosto, ma anche i giorni di venerdì 7 e 9 agosto sono segnati in "rosso" per il traffico in direzione sud. Il controesodo in direzione nord avrà le sue giornate da bollino rosso il 22, 23, 29 e 30 agosto, ma non meno tenue sarà il rosso nel weekend del 5 e 6 settembre. Oltre al traffico, però, a preoccupare gli automobilisti sono i lavori e quei cantieri aperti che obbligano alla corsia unica per senso di marcia o, addirittura, al doppio senso su alcuni tratti autostradali. Rallentando così il viaggio e minando la sensazione di sicurezza (anche se in questi casi, di solito, gli incidenti accadono di rado).

SullʼA3 Salerno-Reggio Calabria, ad esempio, Anas ha promesso la chiusura di tutti i cantieri ad eccezione di uno, quello che interrompe per 6 km il collegamento da Borgo Laino a Mormanno, in Calabria. E ha riaperto il “Viadotto Italia”, sempre in Calabria, dopo lʼincidente che ha provocato la morte di un operaio e la susseguente demolizione del vecchio viadotto. Altra notizia importante è che Vergilius raddoppia: il sistema di controllo della velocità media e istantanea sullʼA3 si allunga da 52 fino ai primi 108 km di autostrada. Situazione che migliora anche in Sicilia: la speranza è di riaprire entro metà agosto il viadotto “Himera 1” dell'Autostrada A19 Palermo-Catania, crollato il 10 aprile scorso.