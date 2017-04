Esame per la patente, ecco le regole del ministero

Capita di fare lʼesame e di essere bocciati per queste manovre che, poi, faremo migliaia di volte. Bocciati perché gli esaminatori non sono tutti eguali e danno diverse interpretazioni di come si faccia correttamente una manovra. Retromarce, rotonde, ma anche inversioni di marcia, uscite dal parcheggio. Beh al Ministero dei Trasporti hanno deciso di fornire unʼinterpretazione univoca per queste manovre, così che lʼesaminatore non decida sulla base della sua discrezionalità. La circolare del 22 marzo scorso stabilisce come vanno effettuate le manovre per chi sostiene lʼesame di guida per la patente B, in modo omogeneo e secondo “il più alto livello di oggettività e razionalità”, spiega la nota ministeriale.