Enjoy porta a Milano lo scooter sharing

In questo video tutorial di Enjoy scopriamo come funziona il nuovo servizio di scooter sharing. Dopo lʼiscrizione, si accede allʼApp (da smartphone, pc, tablet) per trovare dove gli scooter a tre ruote della Piaggio sono liberi e, nel caso, se ne può prenotare uno al prezzo di 10 centesimi di euro al minuto. Ma si può anche prelevarlo lungo la strada, se disponibile, e lo si comprende dal led spento, mentre se fisso significa che è in uso, se lampeggia è prenotato. Per iniziare a utilizzare lo scooter, occorre inserire il codice PIN ricevuto all'iscrizione nella tastierina posta nel vano sottosella. Due minuti per le operazioni e scatta la tariffa: per i primi 50 km 0,35 euro al minuto, superati i primi 50 km di utilizzo altri 0,35 euro al km. Volendo, si può avere lo scooter per 24 ore consecutive di noleggio, la tariffa è di 60 euro. I pagamenti avvengono con carta di credito.