Emissioni di CO2, nel 2030 tagli del 35% per le nuove auto

Alla fine la linea Volkswagen non è passata. O forse sì… Il compromesso in seno allʼUnione Europea per le future emissioni inquinanti dei veicoli è stato raggiunto: taglio del 35% degli scarichi di CO2 per le automobili entro il 2030 e del 30% per i veicoli commerciali. Il Parlamento Europeo chiedeva di più, fino al 40% in meno per le auto, e molti costruttori avevano storto il muso.