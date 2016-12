eCall obbligatorio dalla primavera 2018

08:30 - Entro il 31 marzo 2018 tutte le automobili di nuova produzione europea dovranno essere dotate del servizio di chiamata dʼemergenza automatica. In gergo il nuovo dispositivo di sicurezza è noto come eCall. Ad approvare la normativa è stato il Parlamento Europeo. Lʼutilità dellʼeCall sta nel fatto che, in caso di incidente grave, quando gli automobilisti coinvolti hanno perso conoscenza o non sono in grado di chiamare i soccorsi, dalla vettura parte in automatico la chiamata dʼemergenza al 112, numero unico europeo.

La sicurezza stradale allʼinterno dei 28 Stati dellʼUnione Europea ne uscirà rafforzata, perché il più rapido intervento sul luogo dellʼincidente di ambulanze e mezzi dʼassistenza consentirà di ridurre il numero di vite umane che si perdono ogni anno. Si stima in una riduzione del 10% e va ricordato che nel 2014 sulle strade UE sono morte 25.700 persone. Il sistema eCall installato a bordo dei veicoli trasmette informazioni anche sul tipo dʼincidente e sullʼassistenza necessaria, e grazie al GPS localizza geograficamente il luogo esatto dell’incidente, facilitando così lʼarrivo dei soccorsi. Dopo automobili e veicoli commerciali leggeri, lʼEuroparlamento si è dato tre anni di tempo per valutare lʼestensione del sistema anche su autobus, pullman e camion.