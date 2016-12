E in fabbrica gioco alla Wii

10:00 - La rivoluzione dei videogame domestici entra in fabbrica. Dal prossimo anno negli impianti tedeschi di Opel i lavoratori assembleranno i componenti degli autoveicoli con il controller della Wii. “Un attrezzo che gli è familiare”, spiega Frank Arlt, responsabile del progetto, noto col nome di Vistra, che ha come obiettivo di facilitare la formazione attraverso procedure virtuali snelle, rapide, meno costose e pure divertenti.

Oltre al controller della Wii, il sistema ha bisogno della telecamera Microsoft Kinect, che segue lʼoperatore e ne riproduce i movimenti sul video. Il lavoratore può scegliere un componente premendo il pulsante della Wii e poi inserirlo nella posizione stabilita. Il compito viene considerato concluso quando tutte le parti sono state messe nelle loro corrette posizioni, proprio come in un videogioco. In base ai primi rilievi di Vistra, è emerso che le persone formate sul sistema virtuale commettono il 40% di errori in meno rispetto a chi si esercita esclusivamente sui prototipi. Inoltre la formazione virtuale permette a ciascun partecipante di apprendere con esattezza le fasi della procedura che utilizzerà durante l’assemblaggio. Il progetto Vistra è stato finanziato 3 anni fa dallʼUnione Europea e oggi, accanto a Opel, sono coinvolti 6 istituti di ricerca e grandi aziende di Germania, Svezia, Inghilterra e Danimarca.