Ducati apre la Summer School 2016

Siete studenti delle scuole superiori, vi piace la fisica ma anche le motociclette? Lʼoccasione giusta è la Summer School 2016 di Ducati , che per il sesto anno mette in palio 25 posti per il laboratorio estivo “Fisica in Moto” , riservato ad altrettanti studenti delle scuole superiori e organizzato dalla Fondazione Ducati con le Università di Modena e Reggio Emilia .

Un seminario intensivo di fisica applicata alle moto, che si svolgerà a Borgo Panigale dal 18 al 22 luglio, nella sede Ducati. Cinque giorni di lezioni teoriche ed esperimenti per consentire a 25 studenti di approfondire in senso pratico alcuni degli insegnamenti scientifici che hanno appreso a scuola. Unʼoccasione anche, chissà, per poter un giorno entrare nei ranghi tecnici dellʼazienda motociclistica emiliana. I 25 allievi avranno modo di approfondire la Meccanica Classica e la Termodinamica con un approccio moderno e originale, ovviamente centrate sulla produzione delle motociclette, anche di quelle più sportive impegnate nella MotoGP e nelle corse in genere. Tra le lezioni anche Dinamica dei Sistemi e Modellazione. A svolgere il seminario saranno ingegneri Ducati e professori universitari, tra cui il prorettore vicario dell’Alma di Bologna Mirko Degli Esposti e il direttore del CNR del capoluogo emiliano Vittorio Morandi. Per maggiori informazioni, la mail di riferimento è fisicainmoto@ducati.com, mentre il bando è su: http://www.ducati.it/news/summer_school_fisica_in_moto_2016/2016/05/02/4127/index.do.