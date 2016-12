Da ArielCar la carta dʼidentità delle auto usate

Le auto a noleggio poi destinate alla vendita hanno oggi la “loro” carta dʼidentità certificata . A crearla è ArielCar , società del Gruppo Ecoprogram e rivenditore in esclusiva del prodotto “Usato Certo!” di Arval . Un modo sicuro per fare acquisti di seconda mano nel migliore dei modi e con prodotti selezionati e garantiti.

ArielCar è nata nel 2005 e da allora la sua espansione è stato un case history di successo sul mercato automobilistico. Oggi può contare su 12 piattaforme commerciali in tutta Italia e, grazie ai siti di logistica di Ecoprogram Flotte, vende ogni anno circa 30 mila automobili di seconda mano e massimo tre anni di anzianità che, in precedenza, erano disponibili per il noleggio a lungo termine e per flotte aziendali. Lʼusato ArielCar gode di una garanzia estendibile fino a 24 mesi e il cliente ha anche la possibilità di accedere a un finanziamento personalizzato.