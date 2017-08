18 luglio 2017 16:14 Costi alti e diffusione del car sharing: gli italiani usano meno lʼauto Nel nostro Paese, bolognesi e senesi in cima alla classifica dei chilometri percorsi, Palermo in coda

La tendenza è usare sempre meno l’auto, lo ha dichiarato l’indagine di Facile.it, il più grande portale italiano per la comparazione di tariffe RC auto. I chilometri percorsi dichiarati dagli utenti nel 2016 (principalmente per il tempo libero o per uso misto) mostrano un calo dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Le cause sono il costo dell’automobile e la crescente diffusione delle auto condivise.

A calare maggiormente sono state le distanze percorse dagli automobilisti di tre regioni: Campania, Piemonte e Toscana. Negli ultimi due casi, in particolare per l’uso crescente del carsharing. A livello provinciale, bolognesi e senesi percorrono le maggiori distanze annue; fanalino di coda, la città di Palermo. Gli automobilisti italiani prendono l’auto principalmente per motivi professionali solo nel 7% dei casi, mentre il 46% per gli spostamenti nel tempo libero e il restante 47% per uso misto.