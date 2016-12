2 agosto 2015 Controllare le gomme? Bastano due euro Consigli per un viaggio in serenità

Un tempo erano le colonnine, quelle che Carlo Verdone scrutava col binocolo per valutarne la distanza, oggi per chiamare il soccorso stradale basta qualsiasi telefonino: i numeri verde nazionali sono 803116 per ACI e 803803 per Europ Assistance. Tra qualche anno la chiamata dʼemergenza in caso dʼincidente stradale scatterà in automatico, come richiesto dallʼUnione Europea per le auto di nuova produzione. Perché lʼemergenza su strada è unʼevenienza da prendere sempre in considerazione.

Ridurre però gli inconvenienti è possibile e così vi proponiamo alcune raccomandazioni utili per affrontare con maggior serenità un viaggio. Vestire leggeri, bere molto, fermarsi ogni due ore se fa tanto caldo sono consigli di buon senso che tutti dovrebbero seguire. Quanto alla parte meccanica, già col "fai da te" è possibile accertarsi dei corretti livelli dei liquidi: olio motore, acqua e detergente per il tergicristalli. E poi le spazzole del tergicristalli e il funzionamento dei gruppi ottici. Nellʼofficina di fiducia invece vanno fatti controllare gli altri oli, quelli del sistema di raffreddamento e dei freni. Fondamentale è che il climatizzatore funzioni bene, di solito i filtri si cambiano nel corso dei tagliandi ogni paio di anno, ma quando fa caldo è bene far verificare il livello di gas dellʼimpianto.

Capitolo fondamentale è quello relativo agli pneumatici. Occorre far controllare dal gommista la pressione (a freddo!) e lo stato di usura del battistrada, sapendo che fino ai 3 millimetri di spessore si marcia ancora bene e in sicurezza. Sotto è preferibile sostituirli, anche se il codice della strada impone limiti meno stringenti (1,6 mm). Una piccola prova pratica può essere fatta da chiunque: prendete una moneta da 2 euro e infilatela negli intagli del battistrada, se la "cornice" della moneta non è completamente assorbita dallʼintaglio, è preferibile sostituire le gomme.