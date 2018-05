Citroen rende “elettrica” lʼaria della Capitale

La Formula E a Roma non resterà un capitolo a sé stante. Dʼaltronde lʼaccordo per prolungare di 5 anni lo svolgimento dellʼE-Prix sul circuito dellʼEur è già stato definito con la FIA, e sullʼonda di quel successo Roma vuole dare il la allo sviluppo di una mobilità ecosostenibile. “Tenteremo d’incentivare l’elettrico, che crediamo rappresenti il futuro della mobilità ‒ ha detto la sindaca Virginia Raggi ‒ adeguando la nostra rete infrastrutturale, che dovrebbe contare almeno 700 colonnine di ricarica, entro il 2020 ”.

La Citroen C-Zero è un’agile e compatta auto da città, lunga soltanto 3,47 metri, capace di ospitare 4 passeggeri e con un bagagliaio che va da 166 a 860 litri. Il motore 100% elettrico eroga lʼequivalente di 64 CV, per una velocità massima di 130 km/h, e ha un’autonomia di circa 150 km. Le batterie sono garantite 8 anni o 100.000 chilometri, ma ne dovrebbero fare almeno il doppio, per circa 1.500 ricariche. Il pieno si fa in 6-11 ore, dipende dalla presa che può anche essere quella di casa, ma con una colonnina di quelle rapide in 30 minuti si fa l’80% del pieno. Stessa cosa per l’E-Berlingo, che di cavalli ne ha 67 e monta un pacco batterie maggiorato, visto che porta a spasso fino a 3.000 litri di carico. Sale leggermente anche l’autonomia, a 170 km, ma la velocità massima scende a 110 km orari.