26 maggio 2015 Che vecchie le auto in Italia! Uno dei parchi circolanti più datati dʼEuropa

Lʼetà media delle auto in circolazione in Italia è di 10 anni. Tanti, considerando che il dato aumenta rispetto a una tendenza alla diminuzione degli ultimi anni. Ad affermarlo è una ricerca del Centro Studi Continental, che mette in rilievo due annotazioni: il divario tra Nord e Sud della penisola, e le maggiori spese che le auto vecchie richiedono, inferiori comunque alla spesa per unʼauto nuova.

Lʼetà media delle auto italiane in circolazione è di 9 anni e 11 mesi, il nostro è uno dei Paesi dellʼUnione Europea col parco circolante più datato. A causare lʼallungamento è la contrazione del mercato che si è avuta negli ultimi 5-6 anni, con gli italiani che hanno rinviato i propositi di cambio vettura. Ma sono anche altre le ragioni: le tecnologie nuove ‒ dai cambi alle funzioni digitalizzate ‒ spesso spaventano chi è abituato a una certa guida, come spaventano le misure che penalizzano lʼuso dellʼauto nei centri abitati, con politiche che non migliorano i problemi di parcheggio, traffico, viabilità. A risentirne soprattutto le regioni del Mezzogiorno, dove cʼè il parco circolante più vecchio.