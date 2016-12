21 aprile 2016 09:22 Benzina, in Italia troppi distributori! Abbiamo il triplo di stazioni rispetto al Regno Unito

Il “Petrolgate” italiano ambientato in Basilicata ha scatenato scandali e polemiche, scoperchiato furbetti e faccendieri, fatto dimettere una ministra (tra le più preparate del governo Renzi). Ma ha anche suscitato qualche discussione interessante, come la capacità della produzione italiana di far fronte al fabbisogno nazionale. Poca roba, a malapena estraiamo il 3% di quel che ci serve, lʼItalia è molto lontana dal Regno Unito, che dal Mare del Nord ricava gran parte del petrolio di cui ha bisogno.

Eppure, perché cʼè un “eppure”, in Italia cʼè un distributore di carburante ogni 1.900 veicoli. Una vera invasione, considerato che nel Regno Unito ce nʼè uno ogni 4.300! In Francia e Germania cʼè un distributore ogni 3.200-3.300 veicoli in circolazione, in Spagna siamo attorno ai 2.500. Sarà forse che in Italia la distribuzione di carburanti è unʼattività particolarmente proficua? Dai dati sembrerebbe di no, anzi lʼefficienza non è granché, visto che oltre Manica ogni stazione di rifornimento eroga in media più del triplo di quanto eroghi una pompa nel Belpaese, 4.360 metri cubici contro 1.311.