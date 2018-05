15 maggio 2018 07:30 BebéCar, lʼapp che salva la vita ai bambini in auto I seggiolini auto dialogano con gli smartphone

Quante volte abbiamo sentito la sgradita notizia di un bambino “dimenticato” in auto? E quante volte ci siamo preoccupati per una “distrazione” drammatica, che davvero può capitare a tutti. E tra le pieghe del problema, si è detto che basterebbe poco a far suonare un allarme per evitare questi inciampi. Detto fatto! Chicco, la nota azienda di articoli per bambini, e Samsung hanno sviluppato BebèCare, un sistema che avvisa della presenza di un bimbo in auto.

Tutto nasce grazie unʼapp, che consente di far dialogare un seggiolino bimbi per auto con uno smartphone (o anche più di uno), e qui lʼesperienza Samsung è stata fondamentale. Il seggiolino Chicco ha dei sensori integrati e ciò permette di collegarlo all’app BebèCare, scaricabile gratuitamente e disponibile sugli store Samsung. Il sistema prevede due livelli di allarme: il primo è acustico e visivo sul display del telefonino, scatta quando lo smartphone su cui è stata scaricata lʼapp si allontana dall’auto. Lʼallarme è silenziabile entro 40 secondi, dopodiché scatta lʼallarme di secondo livello. Allo scadere dei 40 secondi BebèCare invia un sms a tutti i numeri di emergenza registrati nell’account famiglia, per un massimo di cinque.

È inoltre possibile connettere il seggiolino auto con sensori BebèCare a un infinito numero di smartphone, purché dotati di app BebèCare e di Bluetooth e GPS. Lo stesso account famiglia può essere associato fino a un massimo di tre seggiolini auto differenti. L’installazione dellʼapp è facile e intuitiva, ma sul sito www.chicco.it cʼè comunque un tutorial video utile. Chicco lancerà a fine maggio i primi due seggiolini auto con i sensori BebèCare integrati: Oasys 0+ UP, omologato per bambini dalla nascita fino a 13 kg; Oasys i-Size per i bambini con un’altezza compresa tra 40 e 78 cm (massimo 13 kg). In autunno è previsto un terzo modello per bambini fino a 105 cm di altezza.