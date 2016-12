Auto dellʼAnno 2016: vince Opel Astra

Il premio Auto dellʼAnno 2016 ha portato a Ginevra 7 finaliste, selezionate da una rosa di 29 modelli, tutti di nuova produzione nellʼarco degli ultimi 12 mesi. Per partecipare, ogni modello deve essere stato venduto in almeno 5.000 unità nel 2015, e tra i criteri assume rilevanza il rapporto qualità/prezzo. Con le prime tre cʼerano a contendersi il titolo le migliori berline del Vecchio Continente: la nuova Audi A4, la BMW Serie 7, la Jaguar XE e la Skoda Superb. Per Opel si tratta di un riconoscimento importante, perché conferma tutte le qualità dei nuovi prodotti, viso che Astra è la terza vettura del brand tedesco a conquistare questo titolo nelle ultime 8 edizioni (Insignia nel 2009 e Ampera nel 2012). Un buon viatico per la carrozzeria Sports Tourer (la station wagon) che farà il suo debutto ufficiale proprio a questa 86° edizione del Salone svizzero.