14:06 - “Aria pulita, a te la prima mossa!”. È questo il tema della 12° edizione della Settimana europea della mobilità, l’iniziativa dell’Unione Europea che mira a sviluppare una mobilità sostenibile nelle città del Vecchio Continente. Oltre 100 le città italiane che hanno organizzato incontri ed eventi per sollecitare associazioni e cittadini a proporre idee nuove per “pulire” l’aria delle nostre aree urbane.

“Quest'anno ci concentriamo sull’impatto che le nostre scelte quotidiane hanno sull’aria e sulla nostra salute”, ha spiegato il commissario europeo all’ambiente Janez Potonik. Ma cambiare abitudini e stili di vita, si sa, non è facile: andare in biciclette anziché in automobile è un fatto individuale, ma è più semplice se ci sono scelte politiche precise che vanno incontro alle esigenze dei ciclisti (approntando piste ciclabili e proteggendole). Non diverso il discorso sull’utilizzo dei mezzi pubblici, che cresce in quelle città che l’hanno ben strutturato e funzionante. La Settimana Europea della mobilità si conclude domenica 22 settembre e si svolge quest’anno in concomitanza con i lavori a Bruxelles per ridefinire le norme comunitarie sulla qualità dell’aria: l’inquinamento è infatti causa di oltre 400 mila morti l’anno in Europa.

Il Ministero dell’Ambiente aderisce anche quest’anno alla Settimana della Mobilità e ne condivide gli obiettivi. La scorsa edizione il progetto aveva coinvolto 2.158 città, quest’anno si spera siano ancora di più. Per loro c’è anche un premio per la quantità e qualità delle iniziative intraprese per migliorare il loro sistema di mobilità urbana. L’Italia eccelle in Europa l'Italia per il maggior numero di città dotate di Zone a Traffico Limitato (ZTL), ben 103, mentre al secondo posto la Germania ne vanta soltanto 43. In Francia sono appena 6 e nel Regno Unito 13. Per tutte le informazioni sulla Settimana Europea della Mobilità è disponibile il sito www.mobilityweek.eu.