La protesta dei motociclisti

08:58 - I più arrabbiati erano i motociclisti belgi, che hanno organizzato la manifestazione di sabato scorso a Bruxelles. Ma poi si sono aggiunti centauri da tutta Europa e alla fine un migliaio di motociclette ha sfilato nella capitale belga per contestate le nuove norme europee che puntano a rendere annuale la revisione dei veicoli a due e tre ruote. Ragioni di sicurezza per l’UE, non dimostrate secondo i motociclisti.

Una querelle non ancora definita e che andrà avanti per molto tempo. Soltanto oggi infatti il Parlamento europeo inizierà la discussione sulla proposta di direttiva presentata dalla Commissione presieduta da Barroso, che a regime dovrebbe entrare in vigore nel 2016. L’idea è di migliorare la sicurezza stradale attraverso un accorciamento dei tempi di revisione dei veicoli, auto come moto come veicoli commerciali. Per le moto però si tratterebbe di un vero salasso, perché la revisione annuale (dopo la prima che avverrebbe dopo 4 anni) comporterebbe un aumento dei costi per molti motociclisti, che si sa sono soliti prendersi cura per decenni della propria moto. La Commissione UE stima un costo medio di 50 euro l’anno per il singolo, per un giro d’affari complessivo di 1,2 miliardi di euro. I motociclisti accorsi a Bruxelles non ci stanno e contestano il dato fornito dalla Commissione UE dell’8% di incidenti causato da difetti meccanici.